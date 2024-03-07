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الجيش الإسرائيلي يحصي عدد قتلاه من "القادة" خلال 5 أشهر من حرب غزة

7
MARCH
2024
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أظهرت إحصائية لإذاعة الجيش الإسرائيلي، سقوط خسائر كبيرة في صفوف الضباط، منذ عملية "طوفان الأقصى"، والهجوم على قطاع غزة.
 
الجيش الإسرائيلي يحصي عدد قتلاه من الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في معارك بمدينة خان يونس (صورة)
وقالت إذاعة الجيش اليوم الخميس: "من بين القتلى 4 قادة ألوية، و39 قائد فصيلة، و13 قائد سرية، و6 ضباط برتبة مقدم منذ 7 أكتوبر".
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أيام، مقتل ثلاثة جنود في المعارك الجارية مع الفصائل الفلسطينية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 585 عسكريا حتى يوم السبت الماضي.
 
وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 153 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
روسيا اليوم
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