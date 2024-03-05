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«الصحة العالمية»: سوء التغذية متفاقم بشكل خاص في شمال قطاع غزة

5
MARCH
2024
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، إن سوء التغذية «متفاقم بشكل خاص» في شمال قطاع غزة.

ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية: «الوضع متفاقم بشكل خاص في شمال غزة».

وأضاف أن طفلاً واحداً من بين كل ستة أطفال دون الثانية من العمر يعاني سوء تغذية حاداً في شمال القطاع.

وأوضح: «كان هذا في يناير (كانون الثاني). لذا؛ من المرجح أن يكون الوضع أسوأ اليوم».

 

وأمس (الاثنين) حذّرت منظّمة الصحة من أن أطفالاً يموتون جوعاً في مستشفيين في شمال غزة زارتهما بعثتها في نهاية الأسبوع، راصدة نقصاً حاداً في الأغذية والوقود والأدوية. وقال المدير العام للمنظمة إن الزيارتين اللتين أجرتهما الوكالة في نهاية الأسبوع إلى مستشفيي العودة وكمال عدوان «كانتا الأوليين منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على الرغم من جهودنا للوصول بشكل أكثر انتظاماً إلى شمال غزة». ولفت تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في منشور على منصة «إكس» إلى أن الصورة «قاتمة»، مشيراً إلى أن «الوضع في (مستشفى) العودة مروّع نظراً إلى تدمير أحد الأبنية». وقال إن مستشفى كمال عدوان، الوحيد الذي يضم قسماً للأطفال في شمال غزة، يغصّ بالمرضى. وأضاف: «أدى الشح في الأغذية إلى وفاة عشرة أطفال». وفي المجموع، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 16 طفلاً على الأقل من جراء سوء التغذية في شمال غزة المقطوعة عنه المساعدات. والأسبوع الماضي حذّرت الأمم المتحدة من أن المجاعة في غزة أصبحت «شبه حتمية» بسبب الحرب.

الشرق الأوسط
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