living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعلام إسرائيلي: خشية في "الجيش" من مغادرة عناصر الخدمة الدائمة

5
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وجود خشية في "الجيش" الإسرائيلي من استمرار منحى المغادرة الطوعية لعناصر الخدمة الدائمة.

وأشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أنّ هذه الأزمة تأتي "في الوقت الذي يحتاج الجيش إلى زيادة عديد قواته في الخدمتين الإلزامية والدائمة، في ضوء الزيادة الكبيرة في المهام الموكلة إليه، وفي ضوء الحرب التي من المتوقع أن تستمر في المدى الزمني المنظور". 

ولفتت إلى أنّ "ضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي قلقون جداً إزاء النقاش المستعر بين الشباب الذين يخدمون، وكذلك بين عناصر الخدمة الدائمة الأكبر سناً قليلاً وعائلاتهم، الذين يفيدون أيضاً برغبتهم في التسرح من الخدمة حالما يسمح الوضع العملياتي بذلك".

وبحسب ما تابعت، "هم يزعمون أن العبء الملقى على عاتقهم كبير جداً -على عكس جنود الاحتياط الذين يتلقون احتضاناً كبيراً من المجتمع الإسرائيلي- وينظر إليه على أنه بديهي، في حين لا يوجد ضوء في نهاية النفق، أي لا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية للعودة إلى روتين معين".

"أزواجنا غير مرئيين"

وقال أحد عناصر الإسناد القتالي، الذي يخدم في إحدى الوحدات الميدانية التابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي للصحيفة: "على الرغم من أنني إسناد قتالي فقط، فإنني لا أعود إلى المنزل، فيما كنت آتي من وقتٍ إلى آخر قبل الحرب".

وأضاف أنّ عائلته "لا تحصل على دعم من الدولة والجيش والمجتمع والاقتصاد، زوجتي ترى في وسائل الإعلام العناق الكبير لجنود الاحتياط، لكن لا يدعم أحد عناصر الخدمة الدائمة وعائلاتهم". 

ويشهد ضابط آخر قائلاً: "عناصر الخدمة الدائمة وعائلاتهم يتمزقون. نحن ندفع ثروة لجليسة الأطفال، وليس كلهم لديهم عائلات يمكنها المساعدة".

بدورها، أشارت زوجة ضابط مقاتل للصحيفة إلى وجود "نقص تقدير واعتبار اجتماعي جماهيري إعلامي لتضحيات الأفراد الدائمين وعائلاتهم في الحرب"، مضيفةً: "عندما نرى أننا غير مرئيين، لا يعود هناك رياح في أشرعتنا، هذا يكسر. هناك نساء يشعرن بأنهم لا يرونهن ولا يرون مساهمة أزواجهن، وهذا يقلل حافزيتهن لدعم الخدمة العسكرية للزوج". 

العبء ليس فقط على المقاتلين

وأوضحت الصحيفة: "من المهم التأكيد أنّ العبء الكبير لا يقع على المقاتلين فحسب، بل على الغالبية العظمى من عناصر الخدمة الدائمة أيضاً، بمن فيهم الإسناد القتالي والذين يخدمون في المواقع الخلفية".

ووفق ما تابعت، "تشعر قيادة الجيش الإسرائيلي بالقلق بشكلٍ خاص إزاء آثار الحرب في شعبة الاستخبارات، إذ يشعر الكثير من الذين يخدمون في مختلف الرتب والمناصب بإحساس كبير بالمسؤولية عن الفشل".

ويخشى كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية استقالة جماعية في "أمان" تؤدي إلى نقص حاد في القوة البشرية في شعبة الاستخبارات، التي تقاتل أصلاً على الأفراد النوعيين في السنوات الأخيرة، بحسب "إسرائيل هيوم".

وتجدر الإشارة إلى أنه سُجّل في سنة 2022 اتجاه قياسي للرحيل الطوعي للأفراد الدائمين في "الجيش" من بين أمور أخرى بسبب ساعات العمل الصعبة، وعدم كفاية الأجور، والإمكانيات في المدنية، وخصوصاً عدم التقدير الجماهيري للذين يخدمون.

من الصعب إيقاف المنحى 

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوقت الحالي، ينجح "الجيش" الإسرائيلي في إبقاء الذين يخدمون في ظل الحرب المستمرة، لكن القلق هو أنه في ضوء القتال المستمر، فإنّ العبء الثقيل المفروض على عناصر الخدمة الدائمة، وعدم تقديرهم مقارنةً بجنود الاحتياط، وعبء العمل وعدم كفاية الأجور، وخصوصاً الضباط الشباب والرتباء، سيؤدي كله إلى مغادرة جماعية من الذين يخدمون في غضون بضعة أشهر.

ولفتت إلى أنّ بعض الوحدات أفادت بزيادة في حالات الطلاق وسط عناصر الخدمة الدائمة.

وقال ضابط كبير في "الجيش"، مسؤول عن إطار عملياتي مهم، للصحيفة إنه شعر في الأيام الأخيرة بـ"الإحباط المتزايد" بين عددٍ غير قليل من مرؤوسيه، الذين يرزحون تحت العبء، ويرون جنود الاحتياط يتم تجنيدهم لأداء العمل نفسه المطلوب منهم القيام به مع ظروف أفضل، وتاريخ انتهاء (حتى لو كان مؤقتاً)، والأهم من ذلك مع تقدير واحترام المجتمع لهم. 

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   