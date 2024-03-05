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الأخطر في غرق "روبيمار" لم يظهر بعد.. مفاجأة في قصة السفينة!

5
MARCH
2024
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لم يعد تأثير هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر ينعكس على التجارة العالمية فقط، التي تشهد انخفاضاً بأحجام البضائع المنقولة في تلك المنطقة الحيوية منذ نوفمبر الماضي، بل امتد منذ غرق سفينة روبيمار قبل أيام قليلة إلى البيئة البحرية وتلويث المياه، بل والتأثير ربما على حركة تحلية المياه من قبل عدد من الدول.
 
فمنذ غرق سفينة "روبيمار" المحمّلة بأطنان من الأسمدة، إثر تعرّضها لهجوم صاروخي من الحوثيين في 19 فبراير الفائت لم تهدأ تحذيرات الخبراء الدوليين والمسؤولين اليمنيين من كارثة بيئية ستُخلّفها تلك الحادثة.
 
المفاجئ في قصة السفينة
إلا أن المفاجئ في مسألة تلك السفينة التي ظلت جانحة لما يقارب 13 يوماً قبل أن تغرق في 2 مارس الجاري، الأرقام الرسمية حول كمية السماد المُحمّل على متنها، إذ إن بعض الأرقام أشارت لوجود 21 طناً من سماد نترات الأمونيوم فيما أوردت ترجيحات أخرى وجود 41 طناً.
 
كما لا معلومات أكيدة وواضحة حول ما إذا كان هناك مواد أخرى، وهو ما حذّر منه جوليان جريصاتي مسؤول البرامج في منظمة "غرينبيس" Greenpeace في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 
وقال لـ" العربية.نت" "هناك بعض المعلومات تشير إلى أن الشحنة قد تحتوي على سماد نترات الأمونيوم، ما يعني أنه يمكن أن يكون لتسربه في البحر تأثيرات كبيرة على النظم البيئية البحرية.. ومخاوف من تسرّب محتمل إلى المياه السطحية أو الأعماق، ما يؤدي إلى تحمض محلي بسبب حموضة السماد المرتفعة وهذا قد يؤثر على الكائنات البحرية".
 
كما أوضح أن "التسربات الكيميائية الناتجة عن كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، يُمكن أن تتسبب في زيادات أكبر بكثير في الحموضة على المستوى المحلي، ما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في مواطن الحياة البحرية".
 
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