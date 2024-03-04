المالية الإسرائيلية تعترف: هجمات الحوثيّين أثرت على التجارة في إسرائيل

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أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنّ هجمات حركة الحوثيّ اليمنية على سفن الشحن، في البحر الأحمر، لها تأثير محدود على التجارة، في إسرائيل.



وأكّدت، في تقرير، أنّها لم تسفر عن أي ضغوط تضخمية كبيرة.



وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إنّه مع ارتفاع أسعار النقل البحريّ 163 في المئة عالميًا، فإنّ إسرائيل قد تتأثر بارتفاع تكاليف الاستيراد أو اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة.



لكنّها، أوضحت أنّ تكلفة النقل البحريّ لا تتجاوز ثلاثة في المئة من إجمالي قيمة الواردات.



ومع استحواذ الواردات على 20 في المئة فقط من الإنفاق الخاص، فإن تكلفة النقل البحريّ على الإنفاق الخاص لم تتجاوز 0.6 في المئة.