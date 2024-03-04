إعلام مصري يكشف عن تقدم "ملحوظ" بِهدنة غزة المرتقبة!

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ذكرت وسائل إعلام مصرية ، الإثنين، أن "تقدّما ملحوظا" سجّل الأحد خلال المحادثات من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة والتي تشارك فيها مصر وحركة حماس وقطر والولايات المتحدة.



وأشارت قناة "القاهرة" الإخبارية إلى، استئناف المحادثات اليوم في يومها الثاني.



ويحاول الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة في الحرب الدائرة منذ 7 تشرين الاول بين حركة حماس وإسرائيل إثر هجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على الدولة العبرية.

ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



من جانبها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن "إسرائيل لم تطلب من حماس قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء بل طلبت عددهم".