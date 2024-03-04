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مجلس التعاون الخليجي يؤكد موقفه الثابت من مغربية الصحراء

4
MARCH
2024
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أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الأحد في الرياض، على المواقف والقرارات الثابتة للمجلس، المؤيدة لمغربية الصحراء.
 
وشدد الوزراء على المواقف والقرارات الثابتة للمجلس والداعمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية وسيادتها التامة على صحرائها، والمساندة لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية.
 
وجاء هذا التأكيد في ختام جلسة العمل المشتركة التي جمعت، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع وزراء خارجية دول أعضاء المجلس.
 
القوات المغربية تعترض أكثر من ألف مهاجر غير شرعي شمال البلاد
 
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، على مواقف المجلس وقراراته الداعمة لمغربية الصحراء، مجددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والمملكة المغربية.
 
من جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية، إن دول المجلس، تؤكد دعمها الثابت لمغربية الصحراء ووقوفها الراسخ مع سيادة المغرب على كافة ترابه، وكذا دعمها للقرارات الأممية ذات الصلة.
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