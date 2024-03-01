"ماذا تعتقدون؟".. كتائب "عز الدين القسام" تكشف عن مصير رهائن إسرائيليين

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نشرت كتائب "عز الدين القسام" مقطعا مصورا لرهائن إسرائيليين فقدت المجموعة المسؤولة عنهم الاتصال بهم نتيجة القصف الإسرائيلي في ديسمبر الماضي.

وفي مقطع الفيديو يتم عرض صور الرهائن الثلاث حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل كوبر الذين ظهروا في فيديو سابق واشتهروا بعبارة "لا تتركونا نشيخ".

ويسأل الفيديو بثلاث لغات هي العربية والعبرية والإنكليزية: "ماذا تعتقدون؟"، ويطرح 3 خيارات: "قتلوا جميعا؟ قتل بعضهم وأصيب آخر؟ ما زالوا على قيد الحياة؟".

ويختتم الفيديو بعبارة: "الليلة سنخبركم بمصيرهم".