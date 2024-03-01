قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة لإيواء النازحين في خان يونس

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استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة مدرسة مدينة حمد التي تأوي النازحين شمال غربي خان يونس في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن الاستهداف أدى إلى وقوع قتيل وعدد من الجرحى. في غضون ذلك قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف منزل لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتأتي الواقعة إثر "مجزة الرشيد" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي أمس الخميس بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص وإصابة المئات.

واتهمت سلطات غزة إسرائيل بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين تجمعوا في شمال القطاع للحصول على المساعدات الإنسانية، وردت إسرائيل بأن القتلى لقوا مصرعهم سحقا تحت الأقدام أو دهسا جراء التدافع، وأن الجيش أطلق النار على من تحركوا باتجاه جنوده وكانوا يمثلون خطرا عليهم، مما أسفر عن سقوط ما لا يتجاوز 10 مصابين.