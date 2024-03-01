تغيير مسار رحلة "مصر للطيران" المتجهة إلي نيويورك لإنقاذ حياة راكبة

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غيرت طائرة تابعة لشركة الطيران المصرية مسار رحلتها التي كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك وعلى متنها 309 ركاب وذلك لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة.

فقد قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار جنيف لإنقاذ حياة الراكبة، وقام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية لها قبل هبوط الطائرة.

وفور الوصول إلى مطار جنيف تم استدعاء سيارة الإسعاف وإنزال الراكبة لتلقي العلاج، كما تم إنزال جميع الركاب بناء على تعليمات مطار جنيف.

وفي وقت لاحق أقلعت الطائرة من مطار جنيف لاستكمال رحلتها إلى مطار نيويورك.