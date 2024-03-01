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وزير إسرائيلي يطالب بـ"محو مصطلح شهر رمضان"

1
MARCH
2024
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بعدما أثارت تصريحاته السابقة غضبا كبيرا، يستمر وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بمهاجمة الفلسطينيين والإسلام، حيث اعتبر أنه "يجب محو المصطلح الذي يسمى شهر رمضان".
 
وقال عميحاي إلياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "يجب محو المصطلح الذي يسمى شهر رمضان ومخاوفنا من هذا الشهر".
 
يذكر أن عميحاي إلياهو كان قد دعا سابقا إلى قصف غزة بالسلاح النووي، حيث رأى أن ذلك "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس"ـ كما طالب  "بإيجاد طرق أشد إيلاما للفلسطينيين من الموت لتحطيم معنوياتهم ومنعهم من الوقوف من جديد"، كما أيد فكرة احتلال القطاع وبناء المستوطنات هناك.
 
وقد دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ146 حيث يتواصل القصف وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.
 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على قرار وزير الأمن القومي المتطرف  إيتمار بن غفير، الذي يقيد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
 
في حين أفادت القناة "12" العبرية يوم الأربعاء بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سحب الصلاحيات التي تخص القرارات في المسجد الأقصى من إيتمار بن غفير.
 
وردا على ذلك طلب بن غفير في تدوينة على منصة "X" من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إصدار رد عاجل ونفي ما ورد من أنباء عن سحب صلاحياته.
روسيا اليوم
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