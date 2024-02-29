ماذا يعني طرح مطار القاهرة لمزايدة عالمية؟

A + A -

أثارت تصريحات وزير الطيران المدني المصري المتعلقة بالإعلان عن مزايدة عالمية قريبا لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد يسرى عبد الوهاب رئيس الاتحاد المصرى للنقل الجوى سابقا، أن هذه الخطوة جيدة للغاية للدولة المصرية والاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للنقل البحري السابق في تصريحات خاصة لـRT، أن هذا الأمر سيؤدي إلى نقل قطاع الطيران المصري، والدولة المصرية لمنطقة متطورة للغاية.

وأشار إلى أن التسويق للمطارات المصرية، سيؤدي إلى دخول شركات طيران جديدة إلى السوق المصري، سواء شركات الطيران المنتظمة، أو الطيران العارض، مضيفا أن القطاع الخاص يبذل جهودا كبيرا للتسويق، من أجل تحقيق مكاسب لما ينفقه من استثمارات.

ولفت إلى أن مجهود قطاع الخاص يكون بمثابة أضعاف المجهود الحكومي، وخاصة أن هناك سرعة اتخاذ قرار في الشركات الخاصة، مما ينعكس الأداء على قطاع الطيران.

وشدد على أن منظومة الطيران أسرع منظومة في مراحل النمو، وهذا سيكون عنصر إيجابي لقطاع الطيران وسينعكس بشكل سريع على الاقتصاد المصري، مشيرا أنه مجرد البدء في التسويق لقطاع الطيران، سيؤدي إلى إقبال كبير وأمن وطمأنينة للسوق المصري.

وكان وزير الطيران المدني، محمد عباس حلمي، قال إن مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرا إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.

وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد المسافرين عبر مطار الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين ‏راكب خلال 2024. وأكد: "ندرس حاليًا آليات تمويل إنشاء مبنى جديد للركاب بـ مطار القاهرة".