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عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي لعدة مواقع في غزة

29
FEBRUARY
2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بمقتل 25 فلسطينيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.
 
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن 25 قتيلا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
 
وأشارت المصادر إلى أن القتلى تم انتشالهم من تحت ركام منازل مأهولة استهدفها الجيش الإسرائيلي في مخيمي النصيرات والبريج.
 
وبحسب المصادر، لا يزال هناك عشرات المفقودين جاري البحث عنهم إثر استهداف الطيران الإسرائيلي لمربعات سكنية في المخيمين.
 
كما أكدت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية كثفت من قصفها لخان يونس جنوب غزة، وفي عدة مناطق، وأن مستشفى غزة الأوروبي استقبل جثامين خمسة قتلى، وهناك آخرون لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم من كثافة الضربات الإسرائيلية.
 
وكانت مصادر طبية تابعة لحركة "حماس" قد أفادت بأن مستشفى كمال عدوان الذي يعد آخر مستشفى في شمال غزة، قد خرج عن الخدمة.
 
وقالت المصادر الطبية إن سكان شمال قطاع غزة باتوا بلا أي خدمات صحية نتيجة توقف مولد مستشفى كمال عدوان عن العمل.
 
وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 29954 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
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