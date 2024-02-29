مصادر تابعة لحماس: خروج آخر مستشفى في شمال غزة عن الخدمة

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أفادت مصدر طبية تابعة لحركة "حماس" أن مستشفى كمال عدوان الذي يعد آخر مستشفى في شمال غزة، قد خرج عن الخدمة.

وقالت المصادر الطبية إن سكان شمال قطاع غزة باتوا بلا أي خدمات صحية نتيجة توقف مولد مستشفى كمال عدوان عن العمل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ومنظمة الصحة العالمية في 18 فبراير الجاري، عن خروج ثاني أكبر مستشفى في القطاع عن الخدمة، مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر الماضي بأنها سجلت نحو 500 هجوم على منشآت الرعاية الصحية في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث شنّت "حماس" هجوما غير مسبوق على إسرائيل.

وخلال الحرب على غزة أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيا، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

ووفق الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، فقد توفي رضيعان في مستشفى كمال عدوان، يوم الأربعاء، بسبب إصابتهما بالجفاف وسوء التغذية.

وحذر القدرة من أن معدل وفيات الرضع مرشح للارتفاع، مضيفا أن "الجفاف وسوء التغذية سيقضيان على آلاف الأطفال والنساء الحوامل في قطاع غزة".