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مسلحون ملثمون في أسواق رفح.. والهدف "نبيل"

29
FEBRUARY
2024
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قال عضو في جماعة أهلية إن مسلحين ملثمين في غزة بدأوا دوريات لمنع التجار من استغلال الوضع والتربح في رفح، التي يلوذ بها أكثر من مليون نازح فلسطيني هربا من الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية.
 
وبعد مرور نحو 5 أشهر على الحرب، ارتفعت الأسعار في غزة مع توقف دخول جميع الواردات التجارية بعد بداية القتال في أعقاب 7 أكتوبر، حيث لا تصل إلا كميات محدودة من المساعدات الإنسانية.
 
ويعيش معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الآن في رفح بالقرب من المعبر الحدودي مع مصر، معظمهم في خيام وملاجئ مؤقتة أخرى، بعد فرارهم من الدمار في أجزاء أخرى من القطاع.
 
وأظهرت صور نشرتها منصات التواصل الاجتماعي رجالا ملثمين بجوار طاولات البيع في الأسواق.
 
وفي إحدى الصور ظهر رجلان مسلحان ببنادق وفي صورة أخرى، ظهر 6 رجال مسلحين بهراوات.
 
وظهرت في الصور عصابات على رؤوس الرجال المسلحين بالهراوات مكتوب عليها باللغة العربية "لجنة الحماية الشعبية".
 
وقال رجل وصف نفسه بأنه عضو في اللجنة عبر اتصال هاتفي مع رويترز إن تحركهم فرضته الظروف لإنفاذ القانون والنظام لأن دوريات الشرطة اختفت من الشوارع بعد أن استهدفتها الضربات الإسرائيلية.
 
وقال الرجل، الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام الإسرائيلي، إن تحركهم يستهدف "معاقبة من يقوم باستغلال حاجات الناس".
 
وشاهد الدورية في سوق رفح، الأربعاء، محمد أبو عماد، وهو خريج جامعة (24 عاما) فر من منزله بمدينة غزة في وقت مبكر من الحرب ويعيش الآن في خيمة.
 
وقال إن الشرطة كانت مشهدا مألوفا في رفح إلى أن استهدفتها الغارات في الآونة الأخيرة، وكانت تشرف على تنظيم الطوابير الطويلة أمام المخابز والمتاجر والبنوك.
 
وقال أبو عماد إنه يشعر بالقلق من ظهور رجال ملثمين يفرضون النظام العام.
 
وأضاف "يمكن هاد (هذا) شيء كويس، بس إن شاء الله يتعاملوا بشكل منيح (جيد) من الناس... إحنا بنفضل أنه تنتهي الحرب وترجع الشرطة الحقيقية".
 
وبدأت الحرب بعد أن اقتحم مقاتلون من حركة حماس إسرائيل وقتلوا 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
 
وأدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية بعدئذ إلى مقتل نحو 30 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة، التي تديرها حماس.
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