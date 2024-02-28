الهلال السعودي يبلغ نيمار بشأن عقده

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أبلغ نادي الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق، برغبته في تجديد عقده مع الفريق، من أجل استمراره في صفوف "الزعيم" لأطول فترة ممكنة.

وارتبط اسم النجم البرازيلي في الفترة الأخيرة، بالرحيل عن صفوف الهلال، خاصة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة التي تعرض إليها مؤخرا رفقة منتخب بلاده.

وحسب ما ذكره مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي، النادي الأسبق لنيمار في تصريحات خاصة لـ صحيفة الرياضية السعودية: "نيمار أبلغنا بأن الهلال يرغب في تمديد عقده لتعويض الفترة التي غاب فيها بسبب الإصابة ولكن الأمر لم يتم بشكل رسمي حتى الآن".

وتابع في تصريحاته: "نتابع بشكل جاد مصير نيمار مع النادي السعودي وهل ستكون هناك إمكانية لعدم استمرار اللاعب أم لا، كل هذا نتابعه عن كثب من أجل بدء المفاوضات الجادة والرسمية لعودة اللاعب من جديد".

وأوضح بشأن إمكانية عودة نجم الهلال السعودي إلى اللعب في البرازيل مرة أخرى: "الخطة جاهزة لعودة نيمار، لكن ذلك سيعتمد على رغبته بكل تأكيد".

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد ممتد مع الهلال السعودي، حتى صيف 2025 المقبل، أي أنه في يناير المقبل سيكون من حقه التفاوض مع أي ناد أخر دون الرجوع لإدارة "الزعيم".

يشار إلى أن نيمار شارك مع الهلال في الموسم الجاري قبل أن تبعده الإصابة في 5 مباريات شملت دوري روشن ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها هدفا وصنع 3.