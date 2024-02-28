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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل ضابطين من لواء غفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة، إثر تفجير منزل محاصر في حي الزيتون شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الضابطين قتلا خلال عملية للجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة، في انفجار منزل محاصر، حيث أصيب أيضا 7 جنود آخرين بجروح خطيرة في الحادث.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي الرائد يفتاح شاهار (25 عاما) من موشاف فاران، قائد سرية في كتيبة غفعاتي، والنقيب إيتاي سيف (24 عاما) من روهام، قائد فصيلة في الكتيبة، اللذين قتلا في معارك شمال قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 242، وإلى 582 منذ 7 أكتوبر.

وبلغ عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في المجمل 2981، بينهم 465 حالة صعبة.