جريمة تعنيف طفلة تهز سوريا.. اعتداء وحشي يتسبب بإصابات بليغة

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كشفت الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، تفاصيل تتعلق بتعنيف وضرب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات من قبل زوجة والدها.

وقالت الداخلية السورية في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "كشف قسم شرطة الميدان بدمشق ملابسات ضرب وتعنيف الطفلة (براءة) ذات الخمسة أعوام ويلقي القبض على الفاعلة".

وأضاف: "أُخبر قسم شرطة الميدان بدمشق بدخول الطفلة (براءة) بحالة إسعافية إلى مشفى دمشق يرافقها والدها وجدتها وزوجة والدها وهي في حالة فقدان تام للوعي إثر تعرضها للسقوط عن السرير في منزلهم في محلة السيدة زينب بريف دمشق حسب ادعاء ذويها".

وتابع البيان أنه "بالكشف الطبي على الطفلة تبين وجود عدة كدمات وسحجات ورضوض وكسور في جميع أنحاء الجسم مع وجود نزيف داخلي في الدماغ وهي بوضع صحي خطير جدا".

وأشار إلى أنه "بالتحقيق الأولي مع ذوي الطفلة تبين عدم صحة أقوالهم وقيام المدعوة (أمينة، أ.س) زوجة والد الطفلة بتعنيف وضرب الطفلة براءة في جميع أنحاء الجسم بواسطة عصا خشبية، ما أدى إلى فقدانها الوعي التام، وذلك أثناء ذهاب زوجها والد الطفلة إلى عمله وتغيبه عن منزلهم في محلة السيدة زينب بريف دمشق".

واختتم البيان بالقول: "تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليها وتم تقديمها إلى القضاء المختص أصولا".