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مصر.. إزالة تمثال الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر بعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

27
FEBRUARY
2024
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قالت وسائل إعلام مصرية يوم الاثنين إنه وبعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تمت إزالة تمثال الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.
 
وأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأن مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم برعاية الأنبا أبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم، وجهت الشكر للأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، بعد إزالته تمثال الأنبا أنطونيوس الذي وضع مؤخرا بديره بالبحر الأحمر.
 
وذكر الموقع المصري أن مطرانية الأقباط الأرثوذكس وجهت الشكر لكل من يهتم بتكريم القديسين دون الإخلال بتعاليم الكتاب المقدس وبعقيدة وطقوس وقوانين كنيستنا الأرثوذكسية عبر تاريخها المجيد.
 
وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور إزالة التمثال من مدخل دير القديس الأنبا أنطونيوس العامر بالبحر الأحمر. 
 
وأشار البعض إلى أن إزالة تمثال الأنبا أنطونيوس يأتي بعد الجدل الواسع الذي دار في مواقع التواصل الاجتماعي عقب وضعه بمدخل دير القديس الأنبا أنطونيوس في البحر الأحمر.
 
جدير بالذكر أن تمثال الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة في العالم والذي يعد الأكبر في العالم بطول 9 أمتار ووزن 2 طن، من تصميم الدكتور جرجس الجاولي أستاذ الفنون الجميلة بجامعة المنيا.
روسيا اليوم
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