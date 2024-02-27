مقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن 3 فلسطينيين قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات بالضفة الغربية المحتلة، فجر الثلاثاء.

وذكرت الوكالة: "استشهد فجر الثلاثاء 3 شبان برصاص الاحتلال في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوبي المدينة".

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت في وقت سابق من الليل مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم، حسب "وفا".

وقالت الوكالة إن "قوات الاحتلال نفذت عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها".

و"في وقت لاحق اقتحمت قوة من الاحتلال مدينة طوباس".

وقتل 400 فلسطيني على الأقل في اشتباكات مع جنود ومستوطنين إسرائيليين بالضفة، منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.