توجيه لائحة اتهام ضد رجل من بئر السبع بتهمة تهديد نتنياهو عبر "تيك توك"

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تعتزم النيابة العامة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضد رجل من بئر السبع لتهديده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر تطبيق "تيك توك".

توجيه لائحة اتهام ضد رجل من بئر السبع بتهمة تهديد نتنياهو عبر اعتقال مشتبه به وضع رسالة تهديد لنتنياهو على قبر شقيقه

وحسب هيئة البث العامة "كان" من المقرر أن يواجه الرجل اتهامات بنشر دعم للإرهاب والتهديدات وانتحال الشخصية والمضايقات.

وفي فبراير الماضي، ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على مواطن يبلغ من العمر 40 عاما من مدينة بئر السبع بسبب محتوى نشر على منصة "تيك توك"، للاشتباه في قيامه "بالتحريض الخطير على القتل" ضد نتنياهو.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل محددة حول المحتوى المعني، ولكن من المفهوم أنه يحتوي على تهديدات صريحة ضد نتنياهو.