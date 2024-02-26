إسرائيل تعلن مقتل جندي واحتجاز جثته في غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن جثة جندي قتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر لا تزال في غزة، في إعلان يرفع إلى 31 حصيلة الرهائن الذين لا تزال رفاتهم في القطاع.

وتعرف الجيش على الجندي بأنه الرقيب أوز دانيال، وكان عمره 19 عاما عندما قتل.

ورغم عدم وجود رفات، ستقام مراسم تشييعه الإثنين في كفار سابا وسط إسرائيل، حيث كان يقيم.

وخطفت حركة حماس وحلفاؤها أكثر من 250 شخصا في السابع من أكتوبر، في هجوم غير مسبوق على إسرائيل.

واليوم لا يزال 130 رهينة في غزة من بينهم 31 جثة (بما في ذلك 6 جنود) وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وتم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة خلال هدنة في نهاية نوفمبر، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتم تحرير 3 رهائن إسرائيليين خلال عمليات للجيش الإسرائيلي، وقتل 3 عن طريق الخطأ برصاص جنود في قطاع غزة.