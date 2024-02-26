قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية مكثفة على جنوب قطاع غزة

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شهد اليوم 143 من الحرب على غزة مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي المكثف والمتواصل على قطاع غزة، وتحديدا في مناطق جنوب القطاع.

فقد نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر صحية في القطاع، حديثها عن مقتل مواطنين واصابة آخرين جراء استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي نسف منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.

وقالت الوكالة إن 4 مواطنين، بينهم سيدة وطفل، قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح.

وأشارت إلى أن 15 مواطنا على الأقل، قتلوا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، الليلة الماضية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 قتيلا و131 جريحا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا ترتفع حصيلة الضحايا في القطاع إلى 29692 قتيلا، ونحو 699879 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب بيانات صحية.