"هآرتس": في قاعدة شمالية.. جنود إسرائيليون يرفضون لقاء نتنياهو

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أعلن موقع "هآرتس" الإسرائيلي، أنّ "جنود من وحدة جبال الألب (وحدة العمل في الثلوج)، رفضوا مقابلة رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، عندما وصل إلى قاعدتهم في جبل حرمون أمس".

وقال إنّ "تعليمات صدرت لأعضاء الوحدة، بالتحضير لزيارة نتنياهو، قبل عدة ساعات من وصوله، لكن الكثير منهم طلبوا عدم المشاركة في الاجتماع معه".

و"جبال الألب"، إسم يُطلق على وحدة احتياط خاصة، تعمل تحت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، ومهمتها القتال وقت تساقط الثلوج في منطقة الحدود الشمالية بين فلسطين ولبنان وسوريا.

ولم تكشف الصحيفة سبب رفض الجنود لقاء نتنياهو، لكن ما حصل يشير إلى الخلافات المتزايدة بين المستوى العسكري والسياسي، على خلفية العدوان على غزّة، واحتمالية نشوب حرب مع لبنان.

ونشر الإعلام الإسرائيلي مراراً، تقارير عن رفض جنود في "جيش" الاحتلال، وجنود آخرين مصابين، لقاء نتنياهو.

وكان الانقسام الإسرائيلي قد بدأ مع إصرار نتنياهو، قبل أشهر، على تمرير التعديلات القضائية التي يرفضها المستوى العسكري الإسرائيلي، وازداد هذا الانقسام حالياً مع طوال مدة العدوان، وحجم الخسائر التي تلقتها "إسرائيل" في غزة، وعدد القتلى والمصابين بإصابات تعيق حركتهم، فضلًا عن الضغوط الكبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي.

ويأتي ذلك فيما تعيش الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، احتمال نشوب حرب مع حزب الله في إثر مواجهات مستمرة بين الطرفين. ويقر القادة الإسرائيليين بتخوّف من اندلاع الحرب، وسط تقدّم وتطوّر قدرات المقاومة الإسلامية في لبنان العسكرية.