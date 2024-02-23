مصر.. إسماعيل هنية يغادر القاهرة بعد اجتماعات حول "هدنة غزة"

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أعلنت حركة حماس أن وفد قيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية قد اختتم زيارته لمصر والتي استغرقت عدة أيام.

وأشارت الحركة في بيانها أن الوفد أجرى خلال زيارته إلى مصر عدة لقاءات مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل والمساعدين حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن المحادثات تناولت وقف "الهجمات الإسرائيلية الغاشمة" على القطاع وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك.

وأشار البيان إلى أن وفد الحركة تطرق في مباحثاته مع المسؤولين المصريين إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك "ما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية منع الفلسطينيين في الضفة والداخل الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان."