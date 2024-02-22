لابيد يهاجم نتنياهو: لقد اخترعت تهديدا غير موجود

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هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الكنيست للتصويت على الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية.

وقال لابيد "لقد اخترعت تهديدا غير موجود"، وذلك ردا على ما قاله نتنياهو حول إن الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية لن يقرب السلام بل سيؤدي إلى إبعاده.

وأوضح لابيد: "علاقاتي مع الإدارة الأميركية أفضل بكثير من علاقتكم (يقصد نتنياهو) لذلك ذهبت وتأكدت منهم لا يوجد أي اقتراح بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد".

وأضاف "لقد اخترعت (نتنياهو) تهديدا غير موجود. ما الذي نتحدث عنه؟ لا يوجد مسؤول واحد في العالم عرض اعترافا أحاديا بالفلسطينيين".

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وكان نتنياهو قدم خطابه باللغة الإنجليزية بسبب مقاطعة أعضاء الكنيست العرب المتواصلة له.

وكان الكنيست الإسرائيلي أيد بأغلبية ساحقة، بيان حكومة نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد".

وصوت 99 عضوا في الكنيست تأييدا لبيان حكومة نتنياهو، بينما عارضه 9 أعضاء.

وجاء في بيان للكنيست: "ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب غير المسبوق، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".

وفي وقت سابق، انتقد لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي في سلسلة تغريدات في حسابه على منصة إكس قائلا:

من غير المقبول أن تنسب إلى نفسك الانجازات الجيدة فقط.

تدعي أنك المسؤول عند تحرير رهينتين أما عند مقتل 3 رهائن في عملية فاشلة تختفي.

كل الذي أفسدوا الأمور كانوا تحت قيادتك وأنت المسؤول والملام الوحيد.