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مقتل إسرائيلي وإصابة 7 بجروح بعملية قرب القدس ومقتل 3 مسلحين

22
FEBRUARY
2024
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قالت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بينما قتل إسرائيلي وأصيب 7 بإطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم بمحيط القدس.
 
وذكرت وسائل الإعلام أن مناطق في خان يونس تعرضت لقصف مدفعي عنيف وسمع دوي انفجارات متتالية في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، في قطاع غزة.
 
وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قام بنسف منازل عدة وسط المدينة وشوهد تصاعد كثيف للدخان في المدينة.
 
كذلك أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الوسطى، مشيرة إلى تمركز القصف في مخيم النصيرات، وتبع ذلك تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المخيم.
 
كذلك قصفت آليات الجيش الإسرائيلي منزل لعائلة "يوسف" غربي رفح جنوبي قطاع غزة.
 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 3 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، الليلة، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.
 
ونقلت عن مصادر محلية قولها إن طيران الاحتلال استهدف منازل في حي الجنينة ومخيم الشابورة ومنطقة المشروع في مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.
 
كما دمر طيران الاحتلال مسجد الفاروق في مخيم الشابورة بمدينة رفح.
 
وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل أحد الجرحى الثمانية الذين سقطوا في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم بمحيط القدس.
 
وفي وقت لاحق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إن المسلحين الاثنين اللذين نفذا عملية مستوطنة معاليه أدوميم قتلا".
 
وأشار مراسلنا إلى أنه قتل مسلح ثالث في العملية.
 
وشنت القوات الإسرائيلية عدة عمليات اقتحام في مناطق متفرقة من الضفة الغربية الليلة الماضية، بحسب وكالة "وفا".
 
وأوضحت "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عددا من المباني السكنية في طولكرم، كما نفذت عمليات تفتيش وتمشيط فيها وفي الأراضي المجاورة، ونشرت قناصتها في المنطقة.
 
كما توغلت في عدة بلدات في رام الله واعتقلت عددا من المواطنين، بينهم سيدة.
 
كذلك نفذت وحدة من الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام لمخيم عقبة جبر بأريحا، حيث اعتقلت مواطنيْن من سكان المخيم.
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