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إسرائيل تعلن وفاة معتقل فلسطيني من "كتائب الأقصى" في محبسه

22
FEBRUARY
2024
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توفي المعتقل الفلسطيني القيادي في كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح خالد الشاويش، داخل سجن إسرائيلي، حسبما أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية ومؤسسات وهيئات فلسطينية تتابع أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الأربعاء.
 
وقالت سلطة السجون الإسرائيلية في بيان: "نقل (الثلاثاء) معتقل أمني (53 عاما) من سجن نفحة إلى مستشفى أساف هروفيه (جنوب شرق تل أبيب) حيث أعلنت الطواقم الطبية في المستشفى وفاته"، مشيرة إلى أن ظروف الوفاة وأسبابها "مشمولة بسرية المعلومات الطبية".
 
وقالت سلطة السجون إن "السجين من سكان مدينة جنين"، مشيرة الى أنه "تجري مراجعة ظروف وفاته كما هي الحال مع أي حدث من هذا النوع".
 
ونعت "مؤسسات الأسرى والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمحررون في الوطن والمهجر" الشاويش، "أحد قادة كتائب شهداء الأقصى الذي ارتقى في سجن نفحة".
 
وحمّلت المؤسسات سلطة السجون المسؤولية الكاملة عن وفاته، مشيرة إلى أنه تاسع أسير فلسطيني يلقى حتفه في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.
 
وتحدث معتقلون فلسطينيون أفرج عنهم بموجب هدنة في نوفمبر في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، عن تدهور ظروفهم في السجون الإسرائيلية بعد اندلاع الحرب، وتحدثوا عن منعهم من الاتصال مع الخارج وقطع الإنترنت والتلفزيون، وتعرضهم لسوء معاملة.
 
وكان الشاويش، الذي أطلق عليه الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اسم "الجنرال الأسطوري"، أصيب عام 2001 برصاص في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، علما أنه اعتقل عام 2007 بتهمة قتل إسرائيليين، وحكم عليه بالسجن.
 
وبحسب آخر أرقام لنادي الأسير الفلسطيني، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف.
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