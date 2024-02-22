عملية إطلاق نار في القدس وسقوط جرحى.. إعلام إسرائيلي: عملية صعبة جداً هذا الصباح!

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أفادت "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس عن سقوط "6 إصابات بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه ادوميم" شرقي القدس." وأضافت أنّ 3 منهم بحال ميؤوس منها.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ فلسطينيين نفذا عملية إطلاق النار في "معاليه أدوميم" وقد جرى إطلاق النار عليهما.

وقال الإعلام الإسرائيلي عن الشرطة إنّ "الحادث لم ينته حتى الآن ويجري تمشيط المنطقة بحثاً عن إمكانية وجود منفذين آخرين".

وأضاف عن "نجمة داوود" عن "ارتفاع عدد الإصابات في عملية إطلاق النار في "معاليه أدوميم" إلى 9، منهم 3 اصابتهم خطرة جداً و3 اصابتهم متوسطة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية عن عملية "معاليه ادوميم" إّنها "عملية صعبة جداً هذا الصباح."