نجاة أدرعي من محاولة اغتيال؟!

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، تعرض لعملية طعن قبل شهر.

"محاولة طعن"

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بأن أدرعي قد تعرض لمحاولة طعن قبل شهر، حيث حاول منفذ عملية الدهس في "رعنانا" الإسرائيلية، طعن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

كما أوضحت الإذاعة أن الأسير الفلسطيني أحمد زيدات، من مدينة الخليل، الذي قام بعملية الدهس في رعنانا قبل شهر، كان ينوي اغتيال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، والذي كان يتواجد في مطعم مجاور.

"عملية رعنانا"

يشار إلى أنه في الخامس عشر من الشهر الماضي، قتلت امراة إسرائيلية وأصيب 20 على الأقل، وصفت حالة بعضهم بالحرجة والخطيرة، بعد عملية دهس وطعن مزدوجة في مدينة رعنانا وسط إسرائيل.اعتقال 3 فلسطينيين

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 3 فلسطينيين بينهم اثنان قريبان من بلدة بني نعيم في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

حينها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن أحد المنفذين طعن سيدة واستولى على سيارتها، قبل أن تصطدم بأحد الحواجز ليقوم بالاستيلاء على سيارة أخرى بعد ذلك ويواصل دهس إسرائيليين.

تأتي هذه الهجمات وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي أسفرت عن 29313 قتيلا و69333 مصابا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.