ارتفاع قتلى الجيش الإسرائيلي بغزة إلى 576

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة في غزة، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 576 قتيلا بين ضابط وجندي.

تفصيلا، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا قتل وأصيب 3 آخرون، من الكتيبة 932، التابعة للواء ناحال.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضحايا سقطوا خلال معارك شمالي قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 46 ضابطا وجنديا خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 576 قتيلا، من بينهم 238 ضابطا وجنديا منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة.

أما عدد المصابين فبلغ 2984، منهم 1396 منذ انطلاق العملية البرية على القطاع، بحسب بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية.