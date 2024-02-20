بعد "إخفاق 7 أكتوبر".. القوات الجوية الإسرائيلية تفتح تحقيقا

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فتح "سلاح الجو الإسرائيلي" تحقيقا داخليا موسعا، في مجمل أعمال القوات الجوية، قبل وبعد أحداث 7 أكتوبر، حسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الموعد الذي حددته القوات الجوية لتقديم النتائج إلى هيئة الأركان العامة هو في مايو المقبل، حيث من المتوقع أيضا أن تبدأ جلسات استخلاص المعلومات الشاملة على مستوى هيئة الأركان العامة".

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن وحدات مختلفة من الجيش الإسرائيلي قد بدأت بالفعل في استخلاص معلومات مماثلة لتلك التي قامت بها القوات الجوية.

وفي يناير الماضي، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي تشكيل فريق أمني للبدء في إجراء تحقيق في إخفاقات أحداث السابع من أكتوبر 2023، بجوانبها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التحقيقات ستشمل كذلك سير العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة.

ويتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء إخفاق التنبؤ المسبق بهذا الهجوم الذي تمكنت المقاومة الفلسطينية خلاله من مهاجمة مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة، قتلت خلاله عددا من جنود الجيش، وأسرت نحو 250 إسرائيليا.