وزير الطاقة القطري: وقف إطلاق النار في غزة سيُنهي هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

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اعتبر وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي أن إعلان وقف إطلاق نار في غزة سيؤدي إلى إنهاء هجمات الحوثيين على سفن في منطقة البحر الأحمر والتي تؤثّر على جدولة شحنات المحروقات.



ورأى أن "أساس المشكلة" في منطقة البحر الأحمر، حيث يستهدف المتمردون اليمنيّون المدعومون من إيران سفنًا تجارية، "هو الغزو الإسرائيلي لغزة".



وأمل، في مؤتمر صحافي خلال مراسم وضع حجر الأساس لمصنع ضخم للبتروكيماويات على ساحل قطر الشمالي الشرقي، "أن يُعلَن وقف لإطلاق النار قريبًا لوضع حدّ للهجمات، و للأثر الاقتصادي (الذي يترتب عنها) على العالم بأسره".



وقال الكعبي في إشارة إلى تحويل مسار الشحن، إن "ذلك سيزيد الكلفة والوقت والقيود على عمليات التسليم".



وأوضح أنه "قد لا يكون الأمر محسوسًا على المدى القصير، لكن إذا استمرّ على المدى الطويل، فسيعيق الحركة فعليًا... إذا تحدثنا عن الحجم الصافي الذي تمّ شحنه بالفعل على مدى عام كامل".