هنية: هذه هي شروطنا!

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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في حديث تلفزيوني ان "الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته".

وقال هنية: تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدف من أهداف هذه المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك".

واضاف: "الحركة استجابت بروح إيجابية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار والسماح بتدفق المساعدات وإعادة الإعمار لكن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة".

وشدد هنية على ان "المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع ورفع الحصار وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار".