نتنياهو يرفض "الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية"!

A + A -

اشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الى إن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين"، كما شدد على المعارضة الإسرائيلية لـ"الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية".

جاءت تصريحات نتنياهو في بيان صدر عنه في أعقاب جلسة عقدها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت الموسع"، على خلفية التقارير التي تحدثت عن إمكانية التحرك نحو اعتراف أميركي ودولي بدولة فلسطينية، في إطار الرؤية الأميركية للمنطقة في "اليوم التالي" للحرب على غزة.

واوضح نتانياهو بعد اجتماع الكابينيت إن موقفه من الدولة الفلسطينية "يتلخص" بأن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية".

وأضاف أنه "لن يتم التوصل إلى تسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة"، وقال إن الاعتراف بدولة فلسطينية في أعقاب السابع من تشرين الأول الماضي، "يمنح جائزة ضخمة للإرهاب غير المسبوق، ويمنع أي تسوية مستقبلية للسلام".