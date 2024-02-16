وأضاف المصدر: "أشعل مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر، ثم قاموا بفتح بوابة المعبر والاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع".

وأكمل: "تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات".