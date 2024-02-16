A+
A-
نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول بهيئة المعابر والحدود في غزة قوله، الجمعة، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وأضاف المصدر: "أشعل مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر، ثم قاموا بفتح بوابة المعبر والاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع".
وأكمل: "تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات".
ومعبر رفح البري هو معبر حدودي يقع عند مدينة رفح بين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر.
وكان للمعبر دور بارز في إدخال المساعدات للقطاع عقب نشوب الحرب، التي تسبب فيها هجوم 7 أكتوبر.