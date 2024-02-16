بن غفير: لن تقوم دولة فلسطينية طالما نحن في الحكومة

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انضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى وزراء الحكومة الغاضبين بعد تقارير عن خطة أمريكية للاعتراف بدولة فلسطين خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة للسلام.

وقال بن غفير إن "نية الولايات المتحدة، مع الدول العربية، إقامة دولة إرهابية إلى جانب دولة إسرائيل هي وهم وجزء من المفهوم المضلل بأن هناك شريك للسلام على الجانب الآخر"، معتبرا أنه "بعد 7 أكتوبر، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه ممنوع منحهم دولة".

وأضاف: "طالما نحن في الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية".

وكتب في منشور عبر حسابه على منصة x: "قتل 1400 شخص والعالم يريد أن يمنحهم دولة. لن يحدث ذلك".

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل لاتفاق سلام شامل بين إسرائيل وفلسطين يتضمن "جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطين"، والإعلان قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.