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سقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل برفح

16
FEBRUARY
2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي لمنزل في حي النصر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر يعود لعائلة زعرب، ما أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.
 
وقتل فلسطينيان على الأقل وجرح آخرون، مساء الخميس، في غارات شنها الطيران الإسرائيلي على منزلين لعائلة صبّاح وعفانة في شارع السكة شرق جباليا شمال قطاع غزة.
 
وذكرت مصادر محلية أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثماني شخصين وعدد من الجرحى من تحت أنقاض المنزلين، وما زالت تبحث عن عالقين، وتحاول إخماد حريق نشب في المكان جراء القصف الإسرائيلي.
 
كما قصف الطيران الإسرائيلي منطقة تل الزعتر شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي لمنطقة المغراقة شمال محافظة الوسطى، ومحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.
 
وفي وقت سابق من مساء الخميس، قتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وجرح آخرون، حالة عدد منهم خطيرة، إثر قصف إسرائيلي لمركبة ومجموعة من المواطنين في مدينة غزة.
 
وفي خان يونس جنوب القطاع، أجبرت قوات إسرائيلية إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم.
 
ويشهد المجمع وضعا مقلقا نتيجة نقص الإمكانيات الطبية وقرب نفاد الوقود خلال الـ24 ساعة المقبلة، ما يهدد حياة المرضى بشكل مباشر، منهم 6 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة و3 أطفال في الحضانة، كما يتواجد 20 مريضا في قسمي الطوارئ والجراحة دون أي رعاية طبية.
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