مقتل مجندة يثير "زوبعة" انتقاد في الجيش الإسرائيلي

A + A -

كشف موقع "والا" الإسرائيلي عن وجود انتقادات حادة في الجيش الإسرائيلي لفشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ الذي قتل مجندة، الأربعاء، في قاعدة القيادة الشمالية.

وأضاف الموقع أن رادار أحد أنظمة الدفاع الجوي رصد بعض الصواريخ التي مرت فوق المطلة وكريات شمونة وكان من المفترض أن تسقط في مناطق مفتوحة، وبالتالي لم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية تجاهها.

وقال مصدر عسكري إن "المناطق الأمنية يجب أن تكون تحت مراقبة مشددة من قبل منظومة دفاع جوي، وعدم السماح بحدوث مثل هذه الأخطاء".

وتابع: "ليس من الواضح ما إذا كانت الظروف الجوية المعقدة أو تفاصيل فنية أخرى هي التي أدت إلى عدم إصابة الصاروخ، لكن لم يكن من المفترض أن تكون هذه عملية معقدة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية إسرائيلية، الأربعاء، بعد إصابة قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل بصاروخ أطلق من لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن السيرجنت عومر سارة بينجو (20 عاما) قتلت "نتيجة إطلاق (صاروخ) من الأراضي اللبنانية على قاعدة في شمال إسرائيل".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كشف في وقت سابق من الأربعاء أن قاعدة القيادة الشمالية تعرضت لقصف صاروخي أحدث أضرارا جسيمة بها.