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إسرائيل تمنع لاعبيها من السفر لمصر بعد رفض طلبات المخابرات

15
FEBRUARY
2024
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كشفت مواقع رياضية إسرائيلية عن غضب حاد بين صفوف لاعبي الجمباز الإسرائيليين بعد قرار السلطات بمنع سفرهم إلى مصر للمشاركة في بطولة دولية.
 
إسرائيل تمنع لاعبيها من السفر لمصر بعد رفض طلبات المخابراتنتنياهو يرفض توجه رئيس الموساد إلى القاهرة الخميس لاستكمال المفاوضات
وقال موقع sport5 الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الأخبار الرياضية، إنه بعد أن أعلن الاتحاد الإسرائيلي للجمباز يوم الجمعة الماضي أن وفد الجمباز لن يتوجه إلى نهائيات كأس العالم في القاهرة لأسباب أمنية، بذلت وزارة الرياضة والاتحاد الإسرائيلي للجمباز والشاباك جهودا كبيرة خلال الأيام الأخيرة الماضية للتوصل إلى اتفاق مع المصريين، ولم تكلل هذه الجهود بالنجاح، وأصدرت وزارة الرياضة إعلانها رسميا مساء الثلاثاء بعدم السفر إلى مصر.
 
وأضاف الاتحاد الإسرائيلي: "خلال هذه الفترة، فإن الإسرائيليين في الخارج، وخاصة الرياضيين الإسرائيليين، معرضون لخطورة كبيرة، حيث تتعامل وزارة الرياضة بالتعاون مع الشاباك مع التحدي الأمني، ولسوء الحظ، فإن جزءا كبيرا من المطالب التي قدمها الشاباك للسلطات فيما يتعلق بأمن الوفد الإسرائيلي، تم الرد عليها بالسلب من قبل السلطات المصرية، ولذلك، لن يتمكن الشاباك من تحمل مسؤولية سلامة الوفد، مما أدى إلى حظر الخروج".
 
واستطرد الموقع قائلا: "رغم محاولة وزارة الثقافة والرياضة والشاباك للتعامل مع التحدي الأمني، إلا أن الظروف لم تسمح بذلك هذه المرة".
 
وأوضح الموقع أن مشاركة الوفد الإسرائيلي في البطولة كانت مهمة للغاية بالنسبة للاعبي الجمباز أليكس مياكينين ورون بياتوف وأندريه مدفيديف، الذين يهدفون إلى الحصول على تذكرة للألعاب الأولمبية، ولكن في نهاية المطاف سيبقون في إسرائيل.
 
وأشار الموقع إلى أنه في البداية تم منح الإذن لاتحاد الجمباز لتحليق الرياضيين إلى مصر، ولكن كما ذكر يوم الجمعة تم تغيير القرار.
روسيا اليوم
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