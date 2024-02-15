صحيفة بريطانية: نجل نتنياهو يعيش حياة البذخ بشقة في ميامي ويدفع 5000 دولار شهريا للإيجار

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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقالا كشفت فيه حياة البذخ التي يعيشها يائير الابن الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والبالغ من العمر 32 عاما.

وذكرت الصحيفة أن نجل بنيامين نتنياهو يختبئ بشقة في ميامي بولاية فوريدا الأمريكية ويدفع 5000 دولار شهريا للإيجار، ويحميه حراس شخصيون من الشاباك.

وأفادت "ديلي ميل" بأنه يعيش حياة البذخ بينما يضع مئات الآلاف من مواطنيه حياتهم على المحك.

ونشرت الصحيفة البريطانية صورا حصرية ظهر فيها يائير يحتسي المشروبات وهو يستمتع مع رفاقه باستخدام سماعة الرأس VR على الشرفة الواسعة لشقته.

وأشار الموقع إلى أن ابن نتنياهو "المدلل" مؤهل للخدمة في الاحتياط حتى يبلغ الأربعين من عمره، لكنه اختار بدلا من ذلك الاختباء في شاطئ هالانديل خارج ميامي على بعد حوالي 7000 ميل من خط المواجهة.

وتوضح الصحيفة أن والده دعا عددا قياسيا من جنود الاحتياط لشن حرب وحشية ضد حماس وتطهير قطاع غزة، لكن يائير لا يبدو في عجلة من أمره للانضمام إلى صفوفهم.

وبينت "ديلي ميل" أن يائير وهو مذيع بودكاست وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، أمضى معظم عام 2023 في الولايات المتحدة وكان يأمل في الحصول على الإقامة قبل 7 أكتوبر.

وبعد عملية "طوفان الأقصى" رضخ يائير للضغوط العامة وعاد إلى تل أبيب في أواخر نوفمبر 2023، حيث تم تصويره وهو يحرس هواتف خدمة إسعاف تابعة لمنظمة غير حكومية.

إلا أنه وبحلول منتصف يناير عاد نجل نتنياهو إلى الولايات المتحدة وظل بعيدا عن الأنظار إلى حد كبير في منزله الفخم على بعد ميل من المحيط وعلى مسافة قصيرة بالسيارة من شاطئ ميامي.

وتقول المصادر إن يائير يخضع لحراسة على مدار الساعة من قبل عميلين مسلحين من جهاز الأمن الإسرائيلي "شين بيت" يرافقانه إلى صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة وعندما يغادر المبنى الشاهق.

ويضم المجمع وسائل راحة على طراز المنتجع بما في ذلك ملاعب تنس ومنتجع صحي وصالة ألعاب وسينما خاصة وغرفة "سيغار" وقبو نبيذ.

وبحسبما نقلته الصحيفة فقد تضخمت تكلفة حماية يائير خلال رحلاته الخارجية إلى مليون شيكل (275 ألف دولار) لأن عملاءه الأمنيين يجب أن يتناوبوا داخل وخارج إسرائيل كل أسبوعين.