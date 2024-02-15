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الأردن.. كمين يوقع بتجار منشطات في قبضة الأمن

15
FEBRUARY
2024
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أعلنت السلطات الحكومية الأردنية إلقاء القبض على عصابة مختصة ببيع وترويج المنشطات الجنسية إلكترونياً دون حصولها على الموافقات الطبية والتراخيص اللازمة بعد كمين أمني مُحكم.
 
وتمكنت مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة - قسم الرقابة البيئية وبالتعاون مع كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء من ضبط كمية كبيرة من المنشطات الجنسية المزورة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المسجلة أصوليًا لدى المؤسسة.
 
وبيّن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية نزار مهيدات، أن كميناً محكماً أوقع بالقائمين على تسويق وترويج المنشطات إلكترونياً عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن المنشطات تحمل أسماء تجارية متنوعة وبتراكيز مختلفة وجميعها غير مسجلة أصولياً لدى المؤسسة وغير مجازة التداول وعليه فإنها غير آمنة للاستهلاك.
 
وأضاف أنه تمت مصادرة المنشطات والتحفظ عليها تمهيداً لإتلافها حسب الأصول والحيلولة دون وصولها للمواطنين ومباشرة إجراءات تحويل الصفحة الإلكترونية المروجة للمنشطات إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية - إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام وتحويل أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشدداً على استمرار هذه العمليات الرقابية النوعية واتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين.
 
ودعت مؤسسة الغذاء والدواء إلى شراء الأدوية من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها مثل الصيدليات والمستشفيات كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة.
 
وأهابت بالمواطنين والمقيمين بالتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000).
 
تحذير من منتج
وفي وقت سابق، حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من استخدام المكمل الغذائي KINGDOM ROYAL HONEY GOLD VIP والذي تبين أن عينات عشوائية منه تم سحبها من السوق المحلي مزورة وتحتوي على مادة دوائية غير معلن عنها في بطاقة البيان والتي يتطلب استخدامها إشرافا طبيا، حيث يستعمل كمنشط جنسي ويؤخذ بشكل عشوائي.
 
ودعت المؤسسة مستخدمي المكمل المذكور إلى التوقف المباشر عن استخدامه، كما عممت على المنشآت التجارية التي تبيعه بوقف بيعه والتحفظ على الكميات المتوفرة منه لديها لحين استكمال الإجراءات الرقابية والقانونية المشددة التي باشرتها المؤسسة بما في ذلك سحب كامل الكمية المتداولة في المنشآت بالتنسيق مع الوكيل.
 
هذا وضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء عينات من المكمل المذكور ضمن حملة رقابية استباقية ونوعية استهدفت المكملات الغذائية المتداولة في السوق الأردني لضمان مأمونيتها.
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