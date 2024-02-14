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إعلام إسرائيلي: وزارة "الأمن" تستعد لاستيعاب نحو 20 ألف جريح جديد في "الجيش"

14
FEBRUARY
2024
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ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ وزارة الأمن في حكومة الاحتلال "تستعد لاستيعاب نحو 20 ألف جريح جديد في الجيش"، معقبةً بـأنّ "المعطيات قاسية في أعقاب الحرب".

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ "إدارة التأهيل، تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي، بعد استقبال 5500 العام الماضي".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تفيد تقارير، بأنّ عدد جنود الاحتلال الجرحى في قطاع، غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.

وقبل يومين، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن عدد الجنود الذين أصيبوا بجروح منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر 2023، معترفةً بإصابة 2855 جندياً، علماً أن ما تنشره المقاومة من فيديوهات للإعلام الحربي تثبت، أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

وأوضحت "القناة السابعة" الإسرائيلية، أنّ 2855 جندياً إسرائيلياً، أصيبوا منذ بداية الحرب، من بينهم 1326 جندياً أصيبوا منذ بدء المناورة البرية.

وأشارت إلى أنّ 343 جندياً لا يزالون حتى الآن يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم 27 في حال خطرة.

وقبل أسبوع، أعلن "جيش" الاحتلال، تنفيذ وحدة النقل العملياتي التابعة له، أكثر من 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة الفلسطينية عمليات التصدّي لقوات الاحتلال في عدة محاور اشتباك في قطاع غزّة، وتدور اشتباكات ضارية في مدينتي رفح وخان يونس، في ظل محاولاتٍ إسرائيليةٍ مستمرة للتوغّل في المنطقة.

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