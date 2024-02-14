لواء مصري: إسرائيل لم تصور السنوار ولكنها عثرت على الفيديو بكاميرات المراقبة

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قال المفكر الاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، إن الأنفاق في قطاع غزة كانت مفاجأة الحرب لإسرائيل.

وأوضح سمير فرج خلال مقابلة ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن المقاومة الفلسطينية وضعت متفجرات داخل الأنفاق.

وصرح بأن الأنفاق في غزة مجهزة على أعلى مستوى وهو ما ظهر في الفيديو المتداول بشأن تتبع خطوات يحيي السنوار قائد حماس.

وأضاف فرج أن ظهور هذا الفيديو في هذا التوقيت يدل على الفشل الإسرائيلي، وسط تساؤلات كثيرة لماذا تم الإعلان عنه في هذا التوقيت.

وأكد في السياق أن إسرائيل لم تصور السنوار ولكنها عثرت على فيلم بكاميرات المراقبة من داخل الأنفاق.

وأفاد بأن سبب إعلان إسرائيل عن هذا الفيديو في هذا التوقيت من أجل رفع الروح المعنوية لدى الإسرائيليين بعد الفشل في الكشف عن شبكة الأنفاق الخاصة بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبين المفكر الاستراتيجي أن الروح المعنوية لدى الإسرائيليين منهارة تماما بعد فشل الجيش والحكومة في تنفيذ ما تم إعلانه عن قبل الحرب على غزة، لافتا إلى أن فصائل فلسطينية كثيرة لديها رهائن من إسرائيل وما تم الإعلان عنه بتحرير اثنين من الرهائن من عائلتين وليس حركة حماس وكل الرهائن الإسرائيلية متواجدة حاليا داخل شبكة الأنفاق.

وكشف سمير فرج أن إسرائيل لم تدخل رفح الفلسطينية حتى الآن ولم تنته من القتال في خان يونس ولم تسيطر عليها أيضا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تهدئة الإسرائيليين بالحديث عن الانتصارات في غزة بعد الفشل في القضاء على حماس.