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لأول مرة منذ أكثر من قرن.. نهائي أقدم بطولات مصر "خارج مصر"

14
FEBRUARY
2024
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تحتفظ مصر بكونها صاحبة أقدم بطولات كرة القدم في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تنظم مسابقة كأس مصر منذ 102 عاما، وعلى مدار أكثر من قرن تقام البطولة داخل حدود الجمهورية المصرية، ليصبح النهائي المقبل هو صاحب الاستثناء الأول والوحيد حتى الآن.
 
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره السعودي إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس المقبل على استاد "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية، لتكون المباراة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة التي تقام خارج مصر.
 
قرار تاريخي
 
نظمت مصر بطولة الكأس المحلية الأولى عام 1921، وأقيمت المباراة النهائية عام 1922 ليتوج وقتها نادي الزمالك باللقب الأول في تاريخ المسابقة، لتمتد البطولة حتى الآن بتاريخها الكبير.
 
الاتحاد المصري لكرة القدم برر قراره التاريخي بإقامة النهائي لأول مرة خارج الحدود، بأن ذلك يأتي دعما لأواصر العلاقات الطيبة بين مصر والسعودية، واستجابة لمطالب الجماهير المصرية المقيمة في المملكة.
 
ويأتي اللقاء المصري المرتقب في الأراضي السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث من المقرر أن يشهد حضورا جماهيريا غفيرا، إذ يلعب الأهلي والزمالك لأول مرة في مباراة رسمية على الأراضي السعودية.
 
وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إن قرار استضافة نهائي كأس مصر يوطد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن رعاية كأس مصر من موسم الرياض كانت فرصة استثنائية تعكس التعاون المثمر.
 
وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه أن المباراة الأولى لكأس مصر التي تقام خارج الحدود في سابقة تاريخية، تأتي تماشيا مع البطولات العالمية التي تقام خارج حدود بلادها، لتلبية المطالب الجماهيرية ولتحقيق إيرادات تجارية استثنائية تعود بالنفع على الاتحادات والأندية.
 
مواجهات خارج الحدود
 
لعب الأهلي والزمالك للمرة الأولى في مباراة رسمية خارج الحدود عام 1994 في جنوب إفريقيا، ببطولة كأس السوبر الإفريقي، وفاز وقتها الفريق الأبيض بهدف نظيف لنجمه آنذاك أيمن منصور.
 
المواجهات بين الأهلي والزمالك خارج مصر تكررت، وكانت جميعها في الإمارات ببطولة كأس السوبر المصري، الذي أقيم 4 مرات في العاصمة أبوظبي ومدينة العين.
 
وشهد استاد هزاع بن زايد اللقاء الأول المحلي الرسمي بين الأهلي والزمالك خارج الحدود، في أكتوبر 2015، وفاز وقتها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بكأس السوبر المصري.
 
واستضاف استاد محمد بن زايد في أبوظبي المواجهة المحلية الثانية خارج الحدود بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها الأبيض بركلات الترجيح لصالحه في فبراير 2017.
 
وفي فبراير 2020 تكررت المواجهة بكل تفاصيلها على استاد محمد بن زايد أيضا، ليفوز مرة أخرى الأبيض بركلات الترجيح بعد مباراة سلبية في الأهداف.
 
وعاد الأهلي ليتوج على ملعبه المفضل في الإمارات، بعد فوزه على الزمالك بهدفين نظيفين فوق عشب استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في أكتوبر 2022، لتكون تلك هي آخر مواجهة بين العملاقين المصريين خارج الحدود.
 
ملعب "الأول بارك"
 
تقرر إقامة نهائي كأس مصر في السعودية على استاد "الأول بارك" الخاص بنادي النصر السعودي في الرياض، حسبما أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.
 
واستضاف الملعب ذاته بطولة كأس السوبر الإيطالي في نسخته الأخيرة بين إنتر ميلان وفيورنتينا ولاتسيو ونابولي، في مسابقة ساخنة شهدت تتويج إنتر باللقب.
 
ويتسع الملعب لحضور 25 ألف مشجع، بعد افتتاحه بشكله الجديد المطور عام 2015، ويتمتع الاستاد بمنشآت رياضية حوله بالإضافة إلى ملاعب تدريب مميزة.
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