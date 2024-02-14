الكلاب الضالة تهاجم جنود إسرائيل في غزة .. ودعوات لقتلها

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كشفت قناة كان الإخبارية الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، نقلا عن جنود إسرائيليين وجنود آخرين بأن المقاتلين الإسرائيليين في قطاع غزة باتوا هدفا لهجمات تشنها مجموعات من الكلاب الضالة خلال الأيام القليلة الماضية.

بحسب التقرير الذي نشر ضمن البرنامج الإذاعي، كان ريشيت بي، فإن المئات من هذه الحيوانات البرية تقترب من الجنود في مناطق التجمعات العسكرية.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أي جندي إسرائيلي على يد الكلاب، التي أفاد الجنود المقاتلون على الأرض بأنها عدوانية بشكل مفرط، حيث أنها: "تزمجر وتكشف عن أسنانها عند اقتراب الجنود منها وتحاول عضهم".

الكلاب الضالة تغزو إسرائيل

هذه المعضلة لم يتمكن الجنود الإسرائيليون من حلها حتى الآن حيث فشلوا في صد هجمات مجموعات الكلاب في قطاع غزة، في وقت فرت فيه المئات من تلك الكلاب إلى الأراضي الإسرئيلية.

من جانبه أفاد مفتش منطقة شفيلا الجنوبية التابع للسلطة، كوبي سوفير، في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن مئات الكلاب الضالة فرت من غزة منذ 7 أكتوبر واختبأت في أنقاض البلدات الحدودية في غزة.

وحذر العالم الرئيسي في سلطة الطبيعة والحدائق يهوشاع شاكيدي في حديثه لـ"كان":يجب علينا الاهتمام بظاهرة الكلاب الضالة، لا يوجد مفر إلا قتلها بالرصاص".