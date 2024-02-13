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الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني في قلقيلية ومواجهات في جنين

13
FEBRUARY
2024
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نفذت القوات الإسرائيلية الثلاثاء، سلسلة اقتحامات واعتقالات لعدد من المدن والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطييين، فيما أفيد بمقتل فلسطيني في قلقيلية.
 
الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني في قلقيلية ومواجهات في جنينوكالة: الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها ويشرع بتدمير البنية التحتية وسط اندلاع مواجهات (فيديو)
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.
 
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وأطلقت النار على الشاب سلمي (20 عاما) خلال تواجده بمركبته في منطقة "البيرين"، ما أدى لإصابته في الصدر والكتفين والرأس.
 
ومنعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب لعلاجه ما أدى إلى مقتله.
 
وكانت القوات الإسرائيلية، اعتقلت الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، بعد ان انتشرت بأحياء متفرقة من المدينة كشارع الاسكان، وشارع نابلس، وشارع النفق".
 
وحطمت القوات جزءا من صرح "الشهيدين علاء نزال وأنس قراقع" خلال اقتحام مدينة قلقيلية فجر اليوم.
 
وفي مخيم عسكر شرق نابلس، اعتدت القوات الإسرائيلية فجرا، بالضرب على شاب خلال مروره بسيارته من أحد شوارع المخيم.
 
وفي السياق ذاته، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة، من دون أن يبلغ عن اعتقالات، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيا من مدينة سلفيت وآخر من بلدة تفوح غرب الخليل.
 
كما نصبت القوات الإسرائيلية عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
 
وفي بلدة بيت أمر اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة أحياء فيها وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، واستولت على أجهزة تسجيل كاميرات من داخل بعض المنازل التي تم مداهمتها.
 
وفي القدس، اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مواطنين بعد مداهمة منزليهما في قرية بيت اكسا شمال غربي القدس، وبلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة.
 
في غضون ذلك، قصفت القوات الإسرائيلية، اليوم، منزلا في قرية صير جنوب جنين، وحاصرت منزلا في القرية لمواطن من عائلة ارشيد، واستهدفته بقذائف "الإنيرجا"، ما أدى إلى اشتعال النيران، وطالبت شابا موجودا داخله بتسليم نفسه.
 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 7 فلسطينيين في عدد من قرى جنين.
 
كما اقتحمت القوات، قرية الولجة شمال غربي بيت لحم، برفقة جرافات وآليات وتمركزت في منطقة "عين جويزة"، واعتقلت شابين من قرية حوسان غرب بيت لحم، وشابا من قرية كيسان جنوب بيت لحم.
 
واقتحمت القوات الإسرائيلية فجرا، بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله بعدة آليات، وداهمت منزلا واعتلت سطحه، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.
 
واعتقلت القوات الإسرائيلية طفلا وشابا، وداهمت منزلي مواطنين وسرقت مبلغا ماليا خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله.
 
وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات.
 
وذكرت مصادر أمنية لوكالة "وفا" أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية وجرافات اقتحمت المدينة من شارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيمها.
 
وأفادت بأن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب مدخل المدينة عند دوار "الأحمدين".
 
وقالت إن عملية الاقتحام سبقها قيام جرافات إسرائيلية بعملية حفر وتجريف للأراضي الزراعية في سهل جنين من الجهة الغربية.
روسيا اليوم
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