واشنطن تطالب إسرائيل بتحقيق عاجل في وفاة الطفلة هند رجب

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أبدت الولايات المتحدة الاثنين، أسفها للوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب في غزة، والتي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة من دون جدوى، وحضت إسرائيل على إجراء تحقيق عاجل في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر للصحافيين "إنها قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع".

وأضاف "لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل".

قصة الطفلة هند التي أدمت قلوب الملايين من متابعي وسائال الإعلام التي نشرت خبرها، إثر العثور على جثمانها و5 من أفراد عائلتها بعد 12 يوما من فقدان الاتصال بها.

وقبل أسابيع، كانت الطفلة هند رجب، البالغة من العمر 6 أعوام، محاصرة وسط إطلاق النار في مدينة غزة، وتتوسل المساعدة عبر الهاتف مع الهلال الأحمر، وتختبئ داخل سيارة عمها، وتحيط بها جثث أقاربها.

يذكر أن الواقعة كانت في 29 من يناير، وفي صباح ذلك اليوم، أمر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء المناطق الواقعة في غرب المدينة، والتحرك جنوباً على طول الطريق الساحلي.