رعب الشمال يتصاعد

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نقلت "يديعوت أحرونوت" عن عمال الكهرباء أنهم قد يمتنعون عن إصلاح الأعطال في المستوطنات الشمالية خوفاً من نيران حزب الله وأنهم ينتظرون الطقس العاصف ليتحركوا. بدورهم ، عكس رؤوساء المستوطنات في الجليل المحتل حجم الأزمة حيث اتهموا الجيش الإسرائيلي بالتخلي عنهم وترك منازلهم "فريسة" للحزب، متخوفين من عدم القدرة على العودة...

بحسب آخر احصائيات الإعلام العبري ( قبل 10 أيام ) نقلاً عن وزارة الحرب فقد تضرر ما بين 427 إلى 512 منزلا في الجليل بينهم 80 منزل تضرر كامل. في حين لا يوجد احصائية دقيقة لعدد المستوطنين النازحين و تقول بعض المعلومات أنهم 100 ألف نازح إلا استمرار عمليات الحزب وارتقائها رفع منسوب النزوح.