تل أبيب ترفض معظم مقترحات حماس على وثيقة باريس.. “واللا” تنشر تفاصيل رد الاحتلال الذي نقلته للوسطاء

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قال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن تل أبيب نقلت إلى مصر وقطر وأمريكا ردها على رد حماس على وثيقة باريس، مشيراً إلى أن رد الاحتلال في معظمه سلبي.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن تل أبيب رفضت جزءاً كبيراً من مطالب حماس، لكنها أبدت استعدادها للدخول في مفاوضات، على أساس الاقتراح الأصلي الذي تم وضعه في باريس قبل بضعة أسابيع.

بحسب الموقع، فقد ناقش مجلس حرب الاحتلال لعدة ساعات، رد حماس على وثيقة باريس، قطرُ ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل حول موضوع الخطوط العريضة للإفراج عن المختطفين.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إن أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي قدموا خلال الاجتماع، إلى الوزراء الرسالة التي يريدون نقلها إلى الوسطاء بشأن رد حماس، وقد وافق وزراء الحرب عليها.